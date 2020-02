Ministério da Saúde distribui 128 milhões de camisinhas no Carnaval

O Ministério da Saúde ampliou nesta segunda-feira (24) o número de países em alerta para investigar casos de suspeita de infecção pelo novo coronavírus.

Entraram na lista Austrália, Filipinas, Malásia, Itália, Alemanha, França, Irã e Emirados Árabes. Até sexta-feira (21), a definição de casos suspeitos incluía apenas pacientes com febre e outros sintomas respiratórios, além de histórico de viagens à China em até 14 dias antes do início dos sintomas.

Além de China, já estavam na lista Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Vietnã, Tailândia e Camboja.

Pessoas com histórico de viagem para esses países e com sintomas agora serão tratadas como casos suspeitos. Ainda não há previsão de medidas restritivas.

Até o momento, o Brasil não tem casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Quatro casos são investigados no momento no país, três em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Já foram descartadas 53 suspeitas.

Entre os pacientes com suspeita de coronavírus no país, há três homens e uma mulher. Um dos pacientes veio da China para São Paulo e dois do Japão. No caso do Rio de Janeiro, o paciente esteve na Tailândia.