Ministério da Saúde distribui 458 novas ambulâncias

Uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em Portugal, apontou que os casos de surtos psicóticos em razão do uso da maconha cresceram no país europeu desde que o uso da cannabis foi despenalizado no país em 2001. Segundo a pesquisa, as hospitalizações de consumidores do entorpecente aumentaram quase 30 vezes em 15 anos.

O estudo apontou que cerca de 600 consumidores de cannabis são hospitalizados por ano no país com graves surtos psicóticos ou esquizofrenia. Entre os internados, a maioria têm em média 30 anos e, pelo menos, duas dezenas deles são menores de idade. A análise também apontou que o risco de surtos aumentou com o consumo da droga por meio de cigarros.ão “assustadores”.

Os pesquisadores analisaram informações de todos os hospitais públicos do país, entre 2000 e 2015, e chegaram a um total de 3.233 internações com diagnóstico principal de surto psicótico e esquizofrenia associado ao consumo de cannabis. No ano 2000, ou seja, antes da despenalização do entorpecente, foram apenas 20 casos, já em 2015, o número foi de 588, o que resultou em um aumento de quase 30 vezes.

Além da Universidade do Porto, a pesquisa também contou com a parceria do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde – Cintesis, e foi publicada no International Journal of Methods in Psychiatric Research, uma das revistas científicas mais conceituadas da área psiquiátrica no mundo.