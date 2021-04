Ministério da Saúde vai premiar secretarias por ações de prevenção e controle de câncer

O Ministério da Saúde lançou o 1º Prêmio Prevenção e Controle do Câncer. A iniciativa busca reconhecer o trabalho de secretarias estaduais e municipais que se destacam pela melhoria do acesso à população e pela organização do cuidado à saúde da mulher.

O governo federal abriu as inscrições para o prêmio nesta terça-feira (6), às 10h. A ação irá divulgar as medidas de prevenção e controle do câncer realizadas em todo o país, para reforçar a importância da integralidade e da coordenação do cuidado.

Ao todo, são oito linhas temáticas abrangidas: Prevenção do Câncer de Mama e de colo do útero; Rastreamento do Câncer de Mama; Detecção Precoce do Câncer de Mama e de colo do útero; Qualificação do SUS; Linhas de cuidado e humanização; Acesso e Regulação; Organização da rede durante a pandemia considerando a Atenção Oncológica e Cuidados Paliativos.

A avaliação do prêmio será realizada por um comitê formado por representantes do Ministério da Saúde e convidados. A primeira etapa acontece entre os dias 26 de abril e 10 de maio. Entre os dias 11 e 24 do mesmo mês, serão classificadas as cinco melhores iniciativas. Um evento será realizado em 31 de maio, com transmissão ao vivo para homenagear os vencedores.

