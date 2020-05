Ministério Público pede reforço na proteção às vítimas de violência doméstica

O Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar e Promotoria de Justiça de Violência Doméstica e Familiar de Belém elaboraram uma recomendação conjunta que tem como objetivo a criação de um Plano de Contingência e medidas para a prevenção e repressão aos casos de violência doméstica contra a Mulher durante a pandemia do novo coronavírus.

O documento é destinado aos Poderes Executivo e Legislativo Estadual e Municipal, além do Poder Judiciário.

Ao elaborar a recomendação os promotores consideraram que o contexto de isolamento social tende a aumentar o risco de violência doméstica e familiar. Com as restrições resultantes da quarentena, as vítimas podem enfrentar obstáculos adicionais para se esquivarem de situações violentas ou acessarem serviços públicos de proteção.

De acordo com a recomendação dos promotores a ideia é estabelecer suporte e atendimento específico, especialmente material e psicológico, às vítimas de violência. O Núcleo Mulher e a Promotoria da Mulher do MPPA também consideram de extrema relevância a divulgação dos canais não presenciais de notificação/registro de possíveis crimes ocorridos contra a mulher. E consideram necessária a ampliação da divulgação desses canais nas redes sociais dos respectivos órgãos da rede de atendimento, além da divulgação das formas de prevenção e contágio da doença.

Dentre os canais de denúncia estão o aplicativo APP190, o Ligue 190, a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180), o Disque 100 – Disque Direitos Humanos e o Disque Denúncia (Ligue 181).

O documento sugere ainda avaliar – nas audiências de custódia realizadas para análise dos flagrantes de crime de violência doméstica – a conveniência de se eleger a manutenção da custódia cautelar do agressor mediante a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos casos onde a pessoa presa tenha histórico de violência doméstica.

Caso a manifestação ministerial seja pela concessão da liberdade provisória, avaliar se essa medida deve ser associada ao monitoramento eletrônico e a medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha como forma de aumentar a segurança da mulher em situação de violência, evitando o agravamento das agressões.

Se o preso estiver amparado pelo Estatuto do Idoso, avaliar a relevância de se associar o monitoramento eletrônico e medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

Já nos casos de descumprimento da medida protetiva de urgência avaliar a possibilidade de manutenção da custódia cautelar mediante a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Não sendo mantida a custódia cautelar avaliar a conveniência de monitoramento eletrônico a fim de aumentar a segurança da vítima.

As prisões em flagrante ou preventivas devem seguir medidas de atenção e prevenção de contágio no ambiente das cadeias públicas. Os promotores solicitam ainda que seja avaliada a possibilidade de se requerer ao Poder Judiciário que as medidas protetivas, tanto os novos pedidos, quanto às medidas em vigor, sejam mantidos enquanto durar a pandemia, salvo pedido da mulher pela revogação da medida protetiva.