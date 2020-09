Ministra Cármen Lúcia, do STF, está com Covid-19, diz revista

Mais um integrante do Supremo Tribunal Federal (STF) está infectado com Covid-19. Desta vez, é a ministra Cármen Lúcia, que está em sua residência em Minas Gerais com febre mas sem nenhum sintoma grave. A informação foi dada pelo colunista Guilherme Amado, da Revista Época

De acordo com o veículo, Cármen Lúcia testou positivo para a doença na semana passada. Ela esteve na posse do novo presidente do STF, ministro Luiz Fux, que havia testado positivo para coronavírus.

Outras autoridades presentes também se contaminaram, como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o procurador-geral da República Augusto Aras e os ministros Luiz Felipe Salomão, Antonio Saldanha e Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça (STJ).