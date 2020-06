Ministro da Educação admite: ‘Não sei meu futuro, está difícil prever’

O ministro da Educação Abraham Weintraub declarou, nesta terça-feira (16), que ainda não sabe como ficará sua situação no governo. A permanência do ministro no cargo foi colocada em dúvida após Weintraub se unir a manifestantes que protestavam contra o Supremo Tribunal Federal, no domingo (14), e reafirmar que colocaria “os vagabundos” na cadeia.

– Estou no cargo. Não sei meu futuro. Está difícil prever – admitiu.

A ida do ministro ao ato chegou a irritar até o próprio presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que o chefe do MEC “não foi muito prudente” em suas atitudes.

– Eu acho que ele não foi muito prudente em participar da manifestação, apesar de não ter falado nada demais ali. Mas não foi um bom recado. Por quê? Porque ele não estava representando o governo. Ele estava representando a si próprio. Como tudo o que acontece cai no meu colo, é um problema que estamos tentando solucionar com o senhor Abraham Weintraub – disse Bolsonaro em entrevista à rádio Bandeirantes nesta segunda (15).

Ventila-se no Palácio do Planalto que Jair Bolsonaro poderá realocar Abraham Weintraub para alguma embaixada, assessoria especial ou até mesmo como auxiliar em outro ministério, como o da Cidadania, de Onyx Lorenzoni.