Ministro Ricardo Salles transfere gabinete ao Pará para acompanhar operações da Força Nacional

Na última terça (11), o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, transferiu seu gabinete para o estado do Pará. A informação foi publicada no Diário Oficial. A transferência temporária segue até dia 15 deste mês.

Além do gabinete de Salles, também forma transferidos ao Pará os gabinetes do presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Eles devem acompanhar operações conjuntas com a Força Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça em Altamira, Uruará, Placas, Rurópolis e Itaituba.

“Viemos ao Pará acompanhar pessoalmente as operações do Ibama, ICMBio e Força Nacional, que já há uma semana vem interrompendo as ações de desmatamento ilegal na região”, informou o ministro em suas redes sociais.

Em nota, o Ministério da Defesa informou que a Força Nacional informou que atua na região da Amazônia Legal desde 2018, em apoio ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), e que “a única mudança, neste caso, foi o reforço de efetivo para atuar entre hoje e sábado”. O Ministério do Meio Ambiente não informou a agenda do ministro do Pará, mas declarou que “iniciaram as operações do Ibama, ICMBio e Força Nacional” na região.

Por G1 PA — Belém

Foto: Reprodução/Twitter