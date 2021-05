Missa de 7º dia de Paulo Gustavo é realizada no Cristo Redentor e conta com homenagens

Paulo Gustavo morreu na última terça-feira (04), por complicações da Covid-19. A missa de 7º dia do ator aconteceu nesta terça (11), no Cristo Redentor, e com a presença de amigos e familiares do humorista. Thales Bretas, marido de Paulo, Déa Lúcia, mãe dele, Júlio Barros, o pai e a irmã Ju Amaral estavam na primeira fila e foram cumprimentados por Padre Omar, reitor do santuário.

Anderson Baumgartner, as atrizes Heloísa Perissé, Regina Casé e Samantha Schmütz estavam presentes na missa, além da família de Paulo. A cerimônia seguiu as normas estabelecidas pela Arquidiocese do Rio de Janeiro e da Vigilância Sanitária para minimizar o contágio da Covid-19, doença da qual Paulo Gustavo morreu.

A missa foi transmitica pelo canal Multishow e pelo Globoplay Mais Canais. Didi Wagner lembrou que a cerimônia era dedicada a Paulo, mas também às mais 400 mil pessoas que morreram da mesma doença só no Brasil.