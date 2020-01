Missão acolhe imigrantes venezuelanos

A Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), realizará neste sábado, 25, mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos, no Parque Shopping, das 9h às 13h. Serão levados para adoção animais vermifugados, vacinados contra a raiva, castrados ou com guia de castração, esta, no caso de filhotes.

Os interessados na adoção devem passar por cadastro com a equipe técnica do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), com apresentação de documentos pessoais, comprovante de residência e comprovações de que tem condições financeiras para cuidar do animal.

Na ocasião, será realizado também o cadastro para o novo Hospital Público Veterinário Dr. Vahia, que será entregue à população belenense em 2020.

Texto: Suênia C.