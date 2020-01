Mito ou fato: O sushi é saudável? Nutricionista responde

Reginaldo é motorista do aplicativo desde 2016 em São Paulo e descobriu um criativo jeito de entreter os passageiros

Era apenas uma tarde de domingo comum, que pedia por uma ida ao shopping para tomar um café. Longe (e nublado) demais para ir a pé, caro demais para optar pelo estacionamento, chamei um Uber. Depois de três minutos de espera, entrei no carro e fui mais surpreendido do que Zagallo ao ver uma tela em minha frente no menu de Guitar Hero 3.

Olhei para baixo e, como no mais improvável sonho, avistei dois controles de PlayStation 2. “Acho que dá para jogar uma partida rápida antes de chegarmos lá”, observou Reginaldo Roque da Silva, com muita simpatia. Passado o choque de felicidade, dito e feito: escolhi “Story of My Life”, do Social Distortion, na dificuldade média. Foram os cinco minutos mais nostálgicos dentro de um Uber, e mudar o trajeto para um destino mais distante tão somente para prolongar o passeio passou pela minha cabeça.

Reginaldo é motorista de Uber desde 2016, e em novembro do ano passado, teve a brilhante ideia de instalar um PS2 no carro. “Quando o passageiro vê, ele se surpreende. Ao entrar no carro, ele escolhe onde vai sentar. Aí ele vê o controle no canto, a tela acesa, o jogo rolando… quando vê o videogame, sem querer ele solta um sorriso: ‘caramba, um videogame no carro!'”, conta.

Como deixar a corrida de Uber mais divertida: PlayStation 2 e Guitar Hero. Imagem: Víctor Aliaga





“Eu, pelo menos, não conheço ninguém que um dia tenha pensado em colocar um videogame no carro”, comenta Reginaldo, antes de instigar minha curiosidade: “Mas você provavelmente já viu isso uma vez na sua vida: em Velozes e Furiosos. No segundo filme da franquia, há uma cena em que um personagem joga Grand Turismo no PS2 antes de um racha.”

Apesar do precedente, a ideia não surgiu com Velozes e Furiosos. Reginaldo relembra de quando foi convidado por um amigo a um aniversário, e como resultado do tempo ocioso, a lâmpada acendeu em cima de sua cabeça.

“Fiquei cinco horas sem internet e sinal telefônico. Em meio a 300 convidados, não podia beber, porque estava dirigindo; e eu não conhecia ninguém. Comecei a pensar em como seria se tivesse um game no celular. Assistindo a um DVD do Paralamas do Sucesso, falei para mim mesmo: e se eu ligasse um videogame no carro? Essa foi a parte difícil. Depois que a ideia surge, executar é fácil.”

Super Mario World também é uma opção no Uber de Reginaldo. Imagem: Reginaldo Roque Da Silva

Foi necessário um inversor de voltagem para colocar o console para funcionar, daqueles que peruas escolares utilizam para instalar televisões para as crianças. Além de Guitar Hero 3, o leque de opções é variado: Guitar Hero (1, 2 e o Anos 80) Crash, Street Fighter e o famoso CD com 7 mil jogos de Super Nintendo e Mastersystem — todos guardados em um daqueles saudosos estojos de PS2.

“Valeu muito a pena instalar esse passatempo no carro. Isso sem contar que alguns passageiros acabam voltando no tempo e relembrando de quando jogavam na infância”, diz Reginaldo, que ganhou o “cinco estrelas” mais merecido e legítimo que já dei.