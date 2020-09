Moju recebe campanha de desconto especial da Cosanpa

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) inicia, nesta terça-feira (8), uma campanha especial de desconto no município de Moju, no nordeste do Estado. Com o novo sistema de água em funcionamento, clientes novos, ativos e inativos terão a oportunidade de se regularizem junto à Companhia.

A campanha é uma ação itinerante que já foi realizada nos municípios de Dom Eliseu, no sudeste paraense, e Santarém, na região do Baixo Amazonas. Os clientes inativos poderão negociar os débitos antigos com até 90% de desconto e, se o pagamento for à vista, a redução é 20%. Já para os clientes ativos que possuam débitos, o pagamento das três faturas mais recentes em aberto servirá como entrada e, a partir daí, a cada conta paga, a fatura com débito mais antigo será cancelada.

Entrega do novo sistema de água da cidadeFoto: Ascom / CosanpaA ação em Moju será do dia 8 a 13 de setembro, de 9h às 19h, na loja de atendimento da Cosanpa, localizada na Avenida Castelo Branco, nº 465, no bairro Centro.

Novo sistema – Em junho deste ano, O governo do Pará entregou o novo sistema de abastecimento de água de Moju. O investimento de R$ 34,9 milhões incluiu o novo sistema automatizado de captação, a estação de água completa, com 40,5 quilômetros de rede de água, 2.830 ligações domiciliares, recuperação dos reservatórios existentes e a reforma da loja de atendimento.

Por Tayná Horiguchi (COSANPA)