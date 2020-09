Moradores de Belém devem ficar sem água por 4 dias nas próximas semanas; entenda

Serviços de limpeza e desinfecção de reservatório e substituição da rede são as causas das paradas programadas

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) anunciou uma parada programada para a realização das interligações das redes instaladas na área do 6° setor de abastecimento. Por conta da obra de substituição de rede antiga, cinco bairros em Belém devem ficar sem água nos dias 23, 28 e 30 de setembro, das 22h às 5h.

Os bairros afetados são Fátima, Canudos, São Brás e parte do Marco e Pedreira. A Cosanpa explica que o serviço será feito no período noturno e em dias alternados para causar o menor transtorno possível à população.

Outros serviços

Além das obras, a Cosanpa anunciou que os Conjuntos Satélite, Pedro Teixeira, Orlando Lobato, Ilha Porchat e Mururé, em Belém, também devem ficar sem água por conta de um serviço de limpeza e desinfecção do reservatório. Os moradores dessas localidades vão ficar com as torneiras secas nos dia 24, das 14h às 19h.