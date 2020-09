Moradores de Breves, no Marajó, enfrentam falta de água há uma semana

Bomba hidráulica de um dos poços da Cosanpa apresentou problemas e teve que ser retirada para conserto e, por conta disso, o fornecimento está reduzido a uma hora por dia, sempre às 6h da manhã.

De acordo com moradores de Breves, no Marajó, desde o dia 28 de agosto, portanto há sete dias, a população enfrenta o racionamento da água fornecida pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Em contato com a redação integrada, nesta noite de sexta-feira (5), moradores informaram que o fornecimento de água só acontece uma vez por dia a partir das 6 horas da manhã.

Em nota, a Cosanpa informou que a bomba hidráulica de um dos seus poços apresentou problemas e foi retirada para conserto. O fornecimento ficou reduzido a uma hora por dia, sempre às 6h da manhã.

Segundo moradores, o problema na bomba hidráulica ocorreu em 29 de agosto, passado, por causa da constante falta de energia elétrica na cidade. Eles também informaram que em razão de água ser fornecida apenas uma hora por dia, as pessoas procuram armazená-la em caixas d’água, baldes e outros utensílios. No entanto, nem sempre é possível encher por completo os vasilhames, porque a água não é forte por causa da alta demanda da população.

“Com problemas frequentes com o serviço de abastecimento de água na cidade, a população criou um movimento aqui em Breves, chamado Movimento pelo Direito ao Uso da Água. O movimento fez várias denúncias ao Ministério Público e, este, por sua vez, ajuizou uma ação contra a cobrança da fatura de água. Em 2012, a Justiça decretou a suspensão da cobrança até a Cosanpa solucionar o problema da falta de água e também da falta de qualidade”, contou um dos moradores de Breves, que pediu para não ser identificado.

Ele informou ainda que, atualmente, ”a população não paga pelo consumo da água, pois ela foi considerada imprópria ao consumo. A justiça considerou os laudos feitos pelo Instituto Renato Chaves e suspendeu a cobrança de água. O movimento pelo Direito ao Uso da Água já realizou também passeatas, ações na Justiça, cobrança junto às autoridades, segue lutando”.