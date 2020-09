Moradores de Senador José Pórfirio registram chuva de granizo

Moradores de Senador José Pórfiro, zona rural de Altamira, no sudoeste paraense, se surpreenderam no último sábado, 5, com uma chuva de granizo.

Os registros que circulam nas redes sociais foram confirmados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Granizo (ou saraiva) é a forma de precipitação que consiste na queda de pedaços irregulares de gelo, comumente chamados de pedras de granizo. Essas pedras, na Terra, são compostas por água no estado sólido e medem entre 5 e 200 mm de diâmetro, sendo as pedras maiores provenientes de tempestades mais severas.

A queda de glóbulos ou pedaços de gelo que têm entre 5 e 50 mm ou mais de diâmetro é denominada saraiva, sendo que este termo também é utilizado por muitos institutos meteorológicos para se referir a qualquer tempestade com queda de gelo.