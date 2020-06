Moradores de Xinguara terão acesso a consultas e exames para covid-19

Moradores de Xinguara, no sul do Pará, contarão, nesta quinta-feira (25), com os serviços da Policlínica Itinerante. A população terá acesso a consultas médicas e medicação, caso haja indicação, para sintomas leves e moderados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Os atendimentos serão realizados até a próxima sexta-feira (26), no Colégio Dom Luis Moura, que fica na Rua Marechal Cordeiro de Farias, sempre no horário de 8h30 às 17h30.