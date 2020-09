Moradores do Castanheira, em Belém, denunciam falta de manutenção em poste de energia

Segundo eles, a estrutura caiu após um caminhão colidir sofrer um acidente no local. A Equatorial Energia teria sido acionada para solucionar o problema, mas nada foi resolvido.

Moradores da rua José Assegawa, no bairro do Castanheira, em Belém, denunciam a falta de manutenção em um poste de energia na rodovia. Segundo eles, a estrutura caiu após um caminhão colidir sofrer um acidente no local. No entanto, os moradores contam que já acionaram a Equatorial Energia para solucionar o problema, mas nada foi resolvido.

Em nota, a Equatorial Energia informou que programou para ainda na noite desta segunda-feira (14) a substituição do poste.

Segundo os moradores, o problema começou após um acidente, envolvendo um caminhão, derrubar o poste no dia 8 de setembro. Segundo testemunhas, o caminhão estava com velocidade acima do permitido e bateu no poste, comprometendo a fiação. Logo após o acidente, o motorista do veículo fugiu.

Com a estrutura danificada, os moradores dizem que o poste apresenta problemas elétricos. Eles dizem que a rua não está sem energia, mas que a linha sofre com curtos-circuitos.

“Além do perigo de pegar fogo na fiação, a qualquer momento uma linha do poste pode pode cair em uma pessoa ou em um carro.

Além do mais, carros maiores tem dificuldade de passar pela rua, porque a fiação está muito baixa”, conta uma moradora do bairro, que preferiu não se identificar.

Os moradores contam que chegaram a acionar a Equatorial Energia para solucionar o problema. Eles contam que agentes da companhia disseram que o poste estava sob responsabilidade da empresa, apesar de ficar dentro do prédio. Os funcionários da Equatorial disseram que voltariam no mesmo dia para trocar o porte, mas não retornaram.