Moradores em Canaã dos Carajás recebem cestas básicas do Hospital 5 de Outubro

A solidariedade e o voluntariado marcou a tarde de profissionais do Hospital 5 de Outubro (HCO), em Canaã dos Carajás (PA). A equipe da unidade realizou a entrega de 70 cestas básicas para famílias em estado de vulnerabilidade na vila Nova Jerusalém, em uma parceria com a Agência de Desenvolvimento de Canaã, que mapeou as famílias que foram beneficiadas, por meio do projeto Canaã Solidário.

As cestas de gêneros alimentícios, foram doadas pelos próprios colaboradores da unidade e trabalhadores terceiros como fruto da campanha “Junho Solidário”, da Pró-Saúde, instituição com mais de 50 anos de experiência na gestão de saúde e que gerencia o HCO. Por meio de iniciativas de apoio, a entidade promove ações que possam ajudar instituições carentes com alimentos, roupas, brinquedos entre outros artigos.

A programação que levou carinho e amor ao próximo de uma forma diferente neste ano, aconteceu nos dias 18 e 19/6, contou com todos os cuidados de prevenção ao novo coronavírus, levando em consideração diretrizes de distanciamento, uso do álcool em gel e máscaras.

Satisfeita em doar algumas horas do seu tempo para ajudar quem precisa, Elida Ramos, enfermeira do HCO, saiu da ação com a sensação de dever cumprido. “Poder colaborar com a alimentação de pessoas nesse período tão difícil é muito importante. Devemos lembrar que somos tão afortunados, temos nosso trabalho de fixo e de onde tirar a nossa renda enquanto outras pessoas não tem, por isso a importância de ajudar o próximo e incentivar as outras pessoas a ajudarem também”

Para a assistente social do 5 de Outubro, Edilane Alves, participar da iniciativa foi gratificante e fortalece a responsabilidade social das pessoas. “Foi muito importante ver essa realidade de perto e poder ajudar. Isso abre um leque de reflexões que permite que a gente seja mais humano. Cada vez que uma pessoa tira um tempo para ajudar o próximo, para ser alguém melhor, isso faz com que o mundo seja melhor”, declarou.

O Hospital 5 de Outubro foi fundado pela empresa Vale e projetado para apoiar as operações da Mina Sossego e a implantação do projeto S11D. A unidade hospitalar é gerenciada desde 2006 pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, e possui estrutura de pequeno porte, com capacidade para atender casos de até média complexidade e congrega ambulatório para consultas eletivas, Pronto Atendimento 24 horas, instalações de internação com enfermarias e apartamentos individuais e suporte diagnóstico em diversas especialidades.

Em fevereiro de 2019, a unidade foi certificada pelo Programa Nacional da Qualidade (PNQ), concedido pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), que reconhece a qualidade e segurança da assistência.