Moradores reclamam de frequentes quedas de energia elétrica no distrito de Miritituba em Itaituba

Uma reclamação antiga que ainda se perdura e vem ganhando novos episódios e se tornando cada vez mais frequente, diz respeito a constantes quedas de energia elétrica no distrito de Miritituba, em Itaituba, reportada por moradores.

Tempos chuvosos e ventos fortes são os grandes vilões que provocam interrupção no fornecimento de energia e deixa o local na escuridão muitas vezes por horas, tendo em vista que a concessionária responsável e a operação está instalada em Itaituba.

Um moradora do distrito, revoltada com a situação, comentou a frequência das interrupções e cobrou providências de autoridades quanto ao objeto de reclamação.



“É uma vergonha, cadê os governantes de Miritituba? Toda noite as pessoas estão sem energia. Ninguém consegue dormir com tanta muriçoca e calor. Isso é uma vergonha muito grande”, comentou ela enfatizando a inércia de representantes políticos locais.

Diante desta problemática que vem se intensificando, planeja-se fundamentar uma reunião com a concessionária a fim de buscar uma solução ou minimização eficiente.