Moradores reclamam de mato e abandono no bairro Nova Cametá

Os moradores da vila Pinto, na cidade de Limoeiro do Ajuru, reclamam do abandono.

A vila era ligada por uma ponte de madeira que foi destruída para a construção de uma nova ponte de concreto, a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru começou a obra a cerca de um ano, mas devido problemas com a empresa que estava realizando a obra, o trabalho parou.

A placa informativa da obra, mostra o recurso para viabilização da elevação da ponte, através de verba federal, que foi destinado a prefeitura via Ministério da Integração Nacional, em um valor estimado de quase 1 milhão de reais.

Com a obra parada, os moradores reclamam da falta de mobilidade e perigo de acidentes, segundo eles, dezenas de acidentes foram contabilizado só esse ano, um deles levou uma senhora idosa a se tornar cadeirante, devido ela ter caído da ponte que esta em péssima condições.

“Estamos praticamente isolados, o prefeito nos abandonou”, afirmou o Sr. Benedito Pinto, um dos moradores mais antigo da vila.

A prefeitura municipal de Limoeiro alega que está preocupada com o fato, e busca solucionar o problema mais rápido possível.

A revolta é grande por parte dos moradores contra o prefeito e vereadores do município. Há três anos não aparecem nem vereadores e nem o prefeito na vila Pinto, vila esta que possui centenas de eleitores, diz um morador revoltado com o prefeito Carlinhos do PT. Segundo a Dona Izabel, as crianças não tem mas liberdade de brincar na vila, isso devido as inúmeras madeiras podres e buracos na ponte que liga a vila Pinto a cidade de Limoeiro.

Começaram a fazer a obra da ponte de concreto, mas a obra parou, a empresa foi embora, e o prefeito nos deixou quase isolado, a coleta de lixo é um grande problema aqui, sem falar da constante falta de água, relata Aderval Pinheiro, um comerciante da vila. Em nota a prefeitura de Limoeiro do Ajuru, preocupada com a situação esclareceu dizendo que a Obra da Ponte em Concreto da Vila Pinto, sofreu paralisação em virtude do não cumprimento de algumas etapas da construção da ponte, pela empresa contratada, o que inviabilizou o processo de conclusão desta primeira fase da obra.

A assessoria de comunicação da prefeitura ressalta ainda que o processo vem sendo gerido dentro da legalidade, com o objetivo de garantir a conclusão da obra. Em nota a prefeitura diz também que esta tomando todas as medidas cabíveis para que o trabalho da ponte da vila Pinto possa ser retomado e, se necessário, a realização de um novo processo licitatório mediante a rescisão com a empresa contratada. A prefeitura deverá definir um novo prazo de conclusão dos serviços restantes, haja vista o período de inverno que se aproxima e a extensão da obra.

Folha de Limoeiro do Ajuru