Moro libera recursos da Segurança contra o Covid-19

Valores serão usados no combate ao coronavírus

Portaria do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, autoriza o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública em ações para o combate ao coronavírus no Brasil. Os recursos chegam a um total de R$ 202 milhões.

Ministro da Justiça, Sergio Moro Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Portaria do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, autoriza o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública em ações para o combate ao coronavírus no Brasil. Os recursos chegam a um total de R$ 202 milhões.PUBLICIDADE

“Fica autorizada a utilização dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, repassados no exercício de 2019 aos Fundos Estaduais e Distrital em ações de segurança pública e defesa social necessárias ao combate dos efeitos da pandemia do coronavírus”, escreveu Moro.

Outra portaria também autoriza o uso de R$ 18 milhões do fundo de defesa dos direitos difusos pelo Ministério da Saúde. Os recursos serão utilizados para a instalação de 13 kits de leitos de UTI com equipamentos para tratar o coronavírus. Cada kit é composto por 10 leitos.

As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (24).