Moro volta a fazer elogios ao texto do pacote anticrime

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, voltou a elogiar o texto do pacote anticrime sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em sua conta do Twitter, ele também lembrou que parte do texto é fruto do trabalho do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O projeto foi sancionado por Bolsonaro com 25 vetos e publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (25). Segundo informações da Agência Brasil, entre os quesitos vetados estão o aumento de pena para condenados por crimes contra a honra cometidos pela internet e o aumento de pena para homicídios cometidos com arma de fogo de uso restrito, que poderia envolver agentes da segurança pública.

Para Moro, apesar da aprovação do juiz de garantias, o resultado final é positivo.

– Parte do projeto de lei aprovado veio dos trabalhos de comissão presidida pelo Min Alexandre de Moraes do STF. É um excelente texto e nada inconsistente com o teor originário do projeto anticrime. Como disse, apesar do juiz de garantias, há avanços – escreveu.