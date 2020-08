Morre de Covid-19 o prefeito de Redenção

O prefeito de Redenção, Carlo Iavé Araújo (MDB), morreu na noite desta quarta-feira, 26, por complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Osvaldo Cruz, em Palmas, no estado do Tocantins.

Segundo a nota divulgada pela Prefeitura de Redenção, ele teve uma parada cardíaca por volta das 21h30. A esposa do prefeito também está com a doença e permanece internada recebendo cuidados médicos.

Carlos Iavé foi vice-prefeito de Vanderley Coimbra e assumiu o município em dezembro de 2015, depois que o prefeito morreu em acidente de carro. Depois, se reelegeu para o cargo.

O prefeito era empresário e morava em Redenção há 36 anos. Ele deixa esposa, cinco filhos e sete netos.

Segundo a família, o corpo de Carlos Iavé será cremado nesta sexta-feira (28) em Araguaína e as cinzas serão levadas para Redenção, onde receberá homenagens durante a realização de uma carreata. A Prefeitura de Redenção decretou luto oficial por três dias.

Por Dayse Gomes