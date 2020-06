Morre Marinho, ídolo do Bangu e com história pelo Atlético

Morreu, nesta segunda-feira, o ex-atacante Marinho, ídolo do Bangu e com história também no Atlético Mineiro. O ex-jogador, de 62 anos, estava internado há cerca de dois meses em um hospital em Belo Horizonte por conta de uma infecção no pàncreas. Marinho foi revelado pelo Atlético e atuou no clube de 1974 até 1978, se despedindo com o título da Copa dos Campeões antes de ir ao Bangu. Em Moça Bonita, ganhou status de ídolo e foi o grande destaque banguense na campanha do vice-campeonato brasileiro de 1985, em derrota nos pênaltis para o Coritiba. Marinho jogou ainda no Botafogo e defendeu a seleção brasileira nas Olimpíadas de 1976. Pela campanha no Bangu, chegou a estar cotado para a Copa de 86, mas ficou de fora da lista.