Morre o ator João Acaiabe, o “Tio Barnabé”, vítima de Covid-19

O ator João Acaiabe, de 76 anos, conhecido por personagens como o Tio Barnabé, do Sítio do Picapau Amarelo, e o Chico, de Chiquititas, morreu na madrugada desta quinta-feira (1°) por conta de complicações decorrentes da Covid-19. O artista estava internado no Hospital Prevent Senior, em São Paulo.

Em uma publicação nas redes sociais ainda na noite de quarta-feira (31), a família havia confirmado que o artista foi diagnosticado com a doença no dia 15 de março, e informou que o próprio João chegou a pedir que o fato não fosse comunicado publicamente. Na ocasião, os familiares ainda pediram energias positivas ao ator.

Pelas redes sociais, a atriz Vanessa Goulart, neta de Nicette Bruno, com quem Acaiabe contracenou no clássico de Monteiro Lobato, prestou homenagem ao ator e afirmou que João enviava mensagens diariamente para saber como estava a saúde da colega, que morreu também vítima de complicações do vírus em 20 de dezembro do ano passado.

– Acaiabe, que você tenha uma passagem iluminada, que a sua doçura fique como exemplo para todos nós. Você me mandava mensagens diariamente para saber da minha avó, quando íamos imaginar que você também seria levado por esse vírus cruel. Te desejo toda luz e todo amor, e para os que me leem não duvidem nem por um minuto do poder devastador dessa pandemia – disse.

Apesar do histórico personagem no Sítio do Picapau Amarelo, Acaiabe teve um extenso currículo de 45 anos na TV brasileira. Seu primeiro trabalho na telinha foi na novela A Viagem, em 1975. Em 1978, integrou o elenco do programa infantil Bambalalão, da TV Cultura, onde era o Contador de Histórias. Em 2013, foi destaque em Chiquititas, onde interpretou o personagem Chico.

Por: Paulo Moura