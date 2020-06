Mortes violentas no Brasil diminuíram na quarentena

Dados divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) revelaram que o índice de mortes violentas no país diminuíram em 26% durante o período de quarentena. Houve 14.598 óbitos entre os meses de março e maio deste ano. 5.150 a menos do que no mesmo período em 2019.

– A quarentena adotada em vários estados brasileiros contribuiu de maneira significativa para que o número de mortes no país não fosse ainda maior e não sobrecarregasse ainda mais o sistema de saúde das diferentes unidades da Federação durante a pandemia – destaca a Arpen-Brasil no levantamento.

Mortes violentas incluem acidentes de trânsito, homicídios, suicídios, afogamentos, envenenamentos, queimaduras e outros. Dessa forma, conclui-se que o fechamento de bares, restaurantes e casas noturnas, além de reduzir os automóveis em circulação, fez com que o número de mortes violentas caísse.