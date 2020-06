Mosqueiro recebe mais obras de saneamento e urbanismo

Vistoria de obras e assinatura de ordens de serviço para início imediato em ruas, praças e mercado, foram os compromissos do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, durante a manhã desta quarta-feira, 17, no distrito de Mosqueiro. Na ilha, foram fiscalizados os locais que já estão recebendo o trabalho da Prefeitura de Belém e os que vão receber intervenções nos próximos dias.

Acompanhado dos secretários municipais de Saneamento (Sesan), Claudio Mercês, Urbanismo (Seurb), Annete Klautau, e do agente distrital da ilha, Benedito Cavallero, Zenaldo Coutinho determinou as ações de saneamento e urbanismo e reafirmou o compromisso da gestão no desenvolvimento da ilha. “O dia foi de assinatura de ordens de serviços com obras já iniciando e outras já concluindo”, disse o prefeito de Belém, que também estava acompanhado dos vereadores da Câmara Municipal de Belém (CMB), Fabrício Gama, Professor Elias e do presidente da CMB, Mauro Freitas.

“Ficamos imensamente felizes com o trabalho que está sendo feito aqui em nossa ilha, ainda mais neste momento de pandemia, que estamos vendo que o trabalho não parou”, comentou Paulo César, morador do bairro do Aeroporto, presente na assinatura da construção da praça do Aeroporto. A obra, que já inicia hoje, tem previsão para durar 90 dias, e será um importante espaço de lazer para os moradores, como fez questão de reforçar Paulo César. “Todos já estamos na expectativa de ver a praça pronta e, no futuro, poder receber nossas crianças para brincar”, disse.

Ordens de serviço também foram assinadas para a reforma e adequação da praça Jardim Equatorial, localizada na avenida 16 de Novembro, bairro do Ariramba. Com início também imediato e execução com prazo de 90 dias.

Outra importante assinatura para moradores e turistas que visitam o distrito foi a ordem de serviço para execução da obra de reforma geral do Mercado de Mosqueiro, localizado na Vila. A Seurb ficará responsável pela obra que tem prazo de execução de sete meses. “O grande mercado da Vila que teve hoje a ordem de serviço de mais de R$ 3 milhões para restauração completa, vai ganhar revitalização e dignidade nesse patrimônio histórico dentro de Mosqueiro”, reforçou Zenaldo Coutinho. A reforma do Mercado custará R$ 3.109.347,06.

“O dia foi muito produtivo, com a visita no Marahu que recebe obras de drenagem e agora, com terraplanagem em toda a praia. Visitamos também a avenida Beira-Mar”, ponderou Zenaldo Coutinho. A avenida Beira-Mar vai receber o trabalho de drenagem e pavimentação asfáltica que deve chegar até o Farol. “Fomos também à rua César Augusto, que recebeu asfaltamento e seguimos para a rua Camilo Salgado que será pavimentada”, finalizou.

Outra ordem de serviço assinada esta manhã, foi da Rua Comandante Alfredo Solano, que vai desde a Beira-Mar até a Variante. É uma obra expressiva que também já irá iniciar.

O vereador Mauro Freitas parabenizou todas as ações que vêm sendo realizadas pela Prefeitura de Belém e as obras que vão beneficiar não apenas os moradores, mas todos os que frequentam a ilha. “Parabenizo pela assinatura das obras e, mais ainda, a restauração que será feita no Mercado da Vila”, destacou.

Por Adriana Pereira