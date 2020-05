Motorista de aplicativo é preso em flagrante por estupro ao atacar passageira no Guamá

A Polícia Civil prendeu em flagrante, neste sábado (30), o motorista de aplicativo Willames do Santos Correa, de 45 anos, acusado de crime de estupro praticado contra uma passageira. O caso foi registrado na Central de Atendimento da Cremação (Ceat) e, segundo a Polícia, a ação que resultou na prisão do acusado contou com o apoio do setor de inteligência da corporação, que encontrou o endereço do suspeito após identificar a placa do carro que ele dirigia.

Segundo o depoimento da vítima, ela estava indo para o trabalho no carro do homem, com quem já tinha feito uma corrida anteriormente, quando ele parou o veículo e a atacou. Armado com uma faca, Williames ficou o tempo inteiro com a lâmina no pescoço da vítima, enquanto a apalpava.

Ainda de acordo com o relato da vítima, ela só conseguiu escapar porque começou a gritar por socorro, o que chamou a atenção de pessoas na avenida Castelo Branco e desviou a atenção do agressor. Ela abriu a porta do carro e saiu, mas antes, o homem ainda chegou a agredi-la, com um arranhão das costas. Como pessoas foram em auxílio da mulher, que não parava de gritar, o agressor resolveu fugir da cena do crime.

Quando ela procurou a Polícia para fazer a denúncia, com apoio de testemunhas que presenciaram o estupro, e de imediato, o setor de inteligência conseguiu, com a placa do carro, localizar a casa de um parente do agressor, que indicou onde eles poderiam encontrar Williames. Assim, o motorista foi preso em flagrante pelo crime de estupro, no mesmo dia em que cometeu a violência.