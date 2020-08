Motoristas dizem que buracos na PA-263 podem ter causado morte de professor da UFPA e esposa

Nielson Ribeiro e Chen Mei Yin vinham de Altamira com destino a Belém. Ambos, que estavam desaparecidos, foram encontrados em um carro capotado às margens da rodovia.

Motoristas e pedestres que passam pela PA-263, que fica entre os municípios de Breu Branco e Goianésia do Pará, sudeste do estado, dizem que o excesso de buracos na rodovia tem causado vários acidentes na região. O local foi onde ocorreu o acidente que matou o professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Nielson Ribeiro e a esposa Chen Mei Yin. Quem passa pelo local conta que os buracos podem ter causado a morte do casal, já que outras pessoas já teriam morrido em acidentes na região.

“Um dia desses virou uma carreta aqui na rodovia e morreu gente. Aqui é muito ruim pelos buracos. Quando um carro passa por um buraco desse, precisa fazer malabarismo pra retomar o controle, ou acaba caindo na ribanceira”, conta.

O carro onde estavam o professor e a esposa estava justamente caido em uma ribanceira, às margens da pista. O veículo capotado foi encontrado por agentes do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) na tarde da última quinta-feira (27).

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Pará (Segup), Uálame Machado, o carro possivelmente caiu na margem da estrada e o casal ficou preso. “Infelizmente, devem ter sido vítimas de uma fatalidade de acidente de trânsito, mas a causa ainda será estudada”, conta o secretário.

O casal foi enterrado na tarde desta sexta-feira (28) em um cemitério da região metropolitana de Belém.

Desaparecidos desde domingo

De acordo com familiares, o casal saiu de Altamira, pela rodovia Transamazônia, por volta das 3h de domingo, com destino a Belém. Segundo a polícia, chovia forte na região no momento da partida do casal.

O casal esteve por volta das 10h30, entre os municípios de Novo Repartimento e Marabá, também no sudeste do Pará. Ainda segundo a família, foi feito rastreamento de localização dos celulares do casal.

Imagens do circuito interno de restaurante no município de Tucuruí, sudeste do Pará, identificaram o carro em que estava o casal, por volta das 11h de domingo.