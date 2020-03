Motorola apresenta novo Moto E6s com design reformulado

The Witcher 3: Wild Hunt foi lançado em 19 de maio de 2015 com gráficos que chamaram muito a atenção na época. A expansão Blood and Wine, desenvolvida com uma versão atualizada do engine da CD Projekt Red, introduziu gráficos ainda melhores quando foi lançada no final de maio de 2016.

Como a versão para PC do jogo oferece suporte para modificações (ou mods), fãs do jogo vêm trabalhando para deixar seus gráficos ainda melhores. Um dos mods mais impressionantes para o jogo é o The Witcher 3 HD Reworked Project. A versão 11.0 do mod lançada recentemente inclui modelos e texturas retrabalhados para o jogo e para suas duas expansões – Hearts of Stone e Blood and Wine.

O mod oferece texturas com alta qualidade e resolução 4K para um maior nível de nitidez e detalhes no jogo. O criador do mod retrabalhou praticamente tudo no jogo, incluindo o terreno, construções, rochas, água, vegetação, NPCs e até mesmo os animais. No vídeo abaixo é possível ver o jogo original comparado com o jogo com a versão mais recente do mod instalada:

O criador do mod, Halk Hogan PL, disse que o The Witcher 3 HD Reworked Project será finalizado nos próximos meses com o lançamento da versão 12.0 “Ultimate”. “Será o resultado de toda a experiência adquirida nos últimos cinco anos e elevará The Witcher 3 ao mais alto nível gráfico possível”, disse ele. “Eu acho que vou surpreendê-los.”

Com a CD Projekt Red trabalhando para concluir o desenvolvimento de Cyberpunk 2077 a tempo de sua data de lançamento em setembro de 2020, vai demorar um pouco até vermos outro jogo ambientado no universo de The Witcher. A boa notícia é que a empresa já confirmou que começará a trabalhar no novo jogo após o lançamento de Cyberpunk 2077, mas nenhum outro detalhe foi divulgado.

O jogo foi lançado para PlayStation 4, PC e Xbox One em 2015. A versão para Nintendo Switch foi lançada em outubro de 2019. O port para o console da Nintendo ficou a cargo da desenvolvedora Saber Interactive.