Motorola One Fusion Plus é anunciado com câmera deslizante

Motorola One Fusion Plus é o nome do novo celular intermediário da Motorola com câmera deslizante e tela sem notch. Dentre as especificações, o smartphone possui câmera quádrupla, bateria de 5.000 mAh e Android 10. O aparelho começará a ser vendido no final de junho por 299 euros em países selecionados (cerca de R$ 1.660 em conversão direta) nas cores branco e azul. O lançamento ocorreu na última segunda-feira (8).

Ele é o segundo produto da fabricante a trazer a câmera deslizante, seguindo a tendência do design do Motorola One Hyper, lançado no em 2019. Com isso, ele abandona interferências na tela e consegue apresentar um display quase sem bordas.

O Motorola One Fusion Plus traz na traseira um conjunto fotográfico formado por quatro câmeras. O sensor principal apresenta 64 MP com abertura focal de f/1.8, ultra wide de 8 MP com f/2.2, câmera macro de 5 MP com f/2.2 e sensor de profundidade de 2 MP responsável pelas fotografias no modo retrato. A câmera frontal é de 16 MP e fica localizada em um módulo que desliza somente na hora de de tirar selfies.

O smartphone conta com processador Snapdragon 730, memória RAM de 6 GB e 128 GB de armazenamento. O telefone sai de fábrica com Android 10, sistema operacional móvel mais recente do Google para celulares Android.

A bateria é de 5.000 mAh e acompanha carregador de 15 W para recarga rápida. O smartphone possui conexão USB-C e a tradicional porta P2 (3,5 mm) para fone de ouvido. Ele conta também com botão dedicado ao Google Assistente e leitor de impressões digitais na traseira.

A tela de 6,5 polegadas do Motorola One Fusion Plus é livre de recortes. Trata-se de um display IPS LCD com resolução Full HD+ (2340 x 1080 pixels) e suporte a HDR10.

Ficha técnica do Motorola One Fusion Plus