Mototaxista é executado a tiros no bairro de Canudos

O mototaxista José Luiz Silva de Castro foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (27), na travessa Francisco Monteiro, no bairro de Canudos, em Belém. De acordo com informações da Polícia Militar, ainda não há maiores informações sobre a motivação do crime, que tem característica de execução.

O crime ocorreu por volta das 21h. Segundo o perito criminal João Elias, a vítima estava em sua motocicleta, andando próximo à beira da pista, quando foi abordada por dois homens em outra motocicleta, que efetuaram vários disparos em sua direção. Após o ato criminoso, os suspeitos fugiram do local. José Luiz morreu na hora.

Ainda de acordo com o perito, a vítima foi alvejada com pelo menos quatro tiros. “No momento da perícia constatamos quatro estojos deflagrados, e examinando a vítima, constatamos que os quatro disparos foram efetuados na região da cabeça. Provavelmente a arma usada no crime foi uma ponto 40”, afirmou.

O crime, segundo a polícia, possui claras características de execução, já que nenhum objeto pessoal da vítima foi levado pelos criminosos. A família de José Luiz informou que ele era morador do bairro de Canudos e que não tinha conhecimento de nenhuma ameaça de morte. Ele deixa três filhos.

Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do crime e identificação dos suspeitos, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.