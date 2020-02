MP da Bahia pede nova perícia em corpo de ex-PM

Nesta terça-feira (18), o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) pediu à Justiça uma nova perícia no corpo do ex-policial militar Adriano da Nóbrega. Ele foi morto durante uma ação da Polícia Militar (PM) no interior do estado.

Adriano da Nóbrega era acusado de ser integrante de um grupo de assassinos profissionais, de chefiar uma milícia e ainda de ser sócio da contravenção no Rio de Janeiro.

No pedido, os promotores Dario Kist e Gilber de Oliveira disseram considerar prematura a liberação do corpo do ex-PM para ser cremado, já que isto “extinguiria a possibilidade de realização de novos exames no corpo necessários à completa elucidação das circunstâncias da morte”.

Eles também querem que a nova perícia analise elementos como a distância dos disparos que mataram Adriano e ainda o calibre das armas utilizadas.

O corpo do ex-PM está no Instituto Médico-Legal do Rio de Janeiro.