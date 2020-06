MP denuncia assistente social acusada de cobrar por tratamento de paciente em hospital público de Jacundá

O Ministério Público do Pará (MPPA) enviou à Justiça uma denúncia contra a assistente social do Hospital Municipal de Jacundá, sudeste do Pará. De acordo com o MP, Daiana de Castro Dias é acusada de cobrar valores em dinheiro para o tratamento de pacientes internados no hospital. A técnica está presa desde o dia 2 de junho.

Segundo o MP, o esquema de cobranças indevidas foi descoberto por meio de denúncias de pacientes. De acordo com os relatos, Daiana cobrou o valor de R$ 50 reais para a família de um paciente para comprar vitaminas que, segundo ela, o hospital não tinha. Na ocasião, a família pagou o valor e o paciente foi liberado.

Porém, dias depois, o paciente apresentou complicações e precisou ser encaminhado para o Hospital Regional de Tucuruí. Daiana voltou a procurar a família e cobrou o valor de R$ 1.000, alegando que o dinheiro seria para pagar o funcionário do hospital que cuidaria do paciente.

O paciente acabou falecendo pouco depois e Daiana Dias insistiu no pagamento, desta vez alegando que precisaria da quantia para garantir a compra do caixão e o traslado do corpo de Tucuruí para Jacundá. A família só não pagou porque sabia que o serviço seria garantido pela Prefeitura do Município e resolveu denunciar ao MPPA.

Após as denúncias, o MP pediu à Justiça a autorização de um mandado de busca e apreensão, para apurar as possíveis irregularidades. Após a autorização, a Polícia Civil encontrou munição, diversas caixas de medicamentos, documentos e um aparelho celular na casa de Daiana. Ela foi presa ao apresentar documentos falsos no momento de sua identificação aos policiais.

A assistente social vai responder na Justiça pelos crimes de posse irregular de munição, uso de documento falso, corrupção passiva, peculato e concurso material de crimes.