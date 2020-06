MP pede que Prefeitura suspenda temporariamente o processo de revisão do Plano Diretor de Belém

Documento argumenta que, por conta da pandemia de Covid-19, não há tempo para a população participar adequadamente do debate.

O Ministério Público do Pará (MPPA) solicitou na última segunda-feira (15) que o município de Belém determine a suspensão do processo de revisão do Plano Diretor da cidade. A solicitação, enviada também para Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU) e à Procuradoria Geral do Município, informa que a Prefeitura de Belém precisa readequar o cronograma, devido ao estado de calamidade decretado durante a pandemia de Covid-19. O objetivo é garantir as discussões necessária com a sociedade civil sobre as adequações a serem feitas no Plano.

A revisão do Plano Diretor do município foi lançado em junho do ano passado. No entanto, segundo o Ministério Público, os dados disponíveis no site da Prefeitura estão desatualizados. Além disso, o MP informou que essas informações no portal do município são insuficientes e precárias para a elaboração do plano.

Ainda de acordo com o MP, desde o lançamento do processo, nenhum conteúdo do plano foi debatido. Por conta da pandemia, as reuniões presenciais do Conselho de Desenvolvimento Urbano foram suspensas. Segundo o MP, apenas uma reunião virtual do CDU, realizada no dia 2 de junho, foi realizada para apresentar ao município um cronograma de retomada das atividades de revisão do Plano Diretor.

Segundo o MP, a aprovação da proposta do Plano Diretor não poderia ser realizada sem discussões com sociedade civil. Por conta disso, o MP solicita que seja estabelecido conjuntamente com o CDU um fluxograma com os novos processos de trabalho contendo todas suas etapas.

O Plano Diretor de Belém é o instrumento básico da política do desenvolvimento do Município. O documento integra o sistema de planejamento municipal e tem como princípios fundamentais a função social da cidade e da propriedade urbana.

O Plano define os objetivos e as diretrizes para o desenvolvimento urbano e ambiental do Município de Belém. O Plano Diretor define, ainda, a política de desenvolvimento econômico com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais e espaciais e promover a melhoria das condições de vida da população.