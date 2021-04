MPF solicita providências urgências ao Dnit após desabamento de trecho da rodovia BR-230 no Pará

Órgão pede urgência na manutenção da rodovia para evitar impacto no abastecimento de suprimentos necessários ao combate à pandemia de covid-19 na região.

O Ministério Público Federal (MPF) enviou, nesta sexta-feira (2) ofícios ao Ministério da Infraestrutura e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) solicitando urgência nas providências e informações sobre o desabamento de trecho da rodovia BR-230, em Vitória do Xingu, sudoeste do Pará.

O procurador da República Gilberto Batista Naves Filho solicitou que seja realizada análise técnica sobre as causas do desmoronamento que ocasionou a destruição parcial da via, em local próximo ao trecho conhecido como Ladeira do Cigano ou Curva do Cigano, a cerca de 44 quilômetros de Altamira, em até cinco dias.

O órgão pediu também que o Ministério da Infraestrutura e o Dnit informem sobre a extensão dos danos, sobre a previsão de recuperação do trecho danificado, e sobre a existência de rotas alternativas.

Nos ofícios, o representante do MPF reforçou a urgência do serviço tendo em vista a necessidade de ação imediata das instituições responsáveis pela manutenção da via e a necessidade de se restabelecer o mais rápido possível a trafegabilidade daquele trecho da BR-230, principalmente devido ao risco de impactar no abastecimento de suprimentos necessários ao combate à pandemia de covid-19 na região.