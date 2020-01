MPPA requer cumprimento dos dias letivos em escolas de Abaetetuba que passam por reformas

Duas escolas de Abaetetuba não cumpriram a carga horária mínima de 200 dias de aula por ano em 2018 e 2019, devido a realização de obras do “Programa de Melhoria e Expansão da Educação do Pará” nesses dois estabelecimentos. Os estudantes das Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio Basílio de Carvalho e Profª Benvinda de Araújo Pontes tinham aula com calendário irregular, pois parte das salas de aula e espaços escolares foram interditados para a reforma, e as turmas precisavam revezar o espaço livre. Para que a situação não se repita, o Ministério Público do Estado do Pará ingressou na Justiça com uma Ação Civil Pública (ACP), pedindo liminarmente seja determinado à Secretaria de Estado de Educação (Seduc) que não faça restrição de horas e dias escolares no ano letivo 2020, sob pena de multa diária de R$1mil. Ajuizada nesta quarta (22), a ACP requer também que a Secretaria pague uma quantia a ser definida pelo juiz por danos extrapatrimoniais coletivos causados pela irregularidade das aulas.

Em 2013, o governo estadual fez um empréstimo junto ao Banco Intramericano de Desenvolvimento (BID) no valor de US$122 milhões para execução de obras e reformas de escolas públicas em todo estado. O contrato firmado com o BID devia ser executado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) até 2018, porém foi estendido para 2019 devido a problemas no planejamento da obra.

Em março de 2018, quando as obras iniciaram, engenheiros empresa contratada para execução dos serviços perceberam que os projetos que receberam não eram viáveis para a situação de ambas as escolas, e foi necessário fazer diversos ajustes no projeto, excluindo certos serviços e incluindo outros. A reforma, que deveria durar nove meses, precisou ser estendida para 2019 devido aos problemas no projeto da reforma e ocupação das escolas que seriam reformadas.

A Secretaria de Educação não remanejou os alunos das escolas para outros centros educativos e, por causa disso, a reforma precisou ser dividida em fases. Ambas as escolas foram parcialmente interditadas para que a empresa trabalhasse na parte obstruída e os alunos estudassem na parte livre, que era insuficiente para a quantidade total de estudantes dos colégios.

Os alunos das escolas precisavam revezar o espaço disponível. Na prática as turmas revezavam salas de aula, com essa estratégia cada turma desenvolvia atividades em semanas alternadas, encerrando, inevitavelmente, prejuízo intolerável ao atendimento do número de dias e horas letivos mínimos, estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Dessa forma, não foi possível cumprir com o calendário de aulas e centenas de crianças e adolescentes tiveram seu aprendizado comprometido.

O 2º promotor de Justiça de Abaetetuba, Frederico Augusto de Morais Freire, autor da ação, destaca que o descaso dos governantes com a educação é uma situação comum. “Com imenso pesar se remarca que o ensino nas redes públicas do país não tem sido, muitas vezes, pautado como prioridade pelos gestores públicos. O relato ora apresentado é exemplo desse quadro de precarização na prestação de serviços educacionais”, afirma o promotor de Justiça.

Texto: Sarah Barbosa

Revisão: Edyr Falcão