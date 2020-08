Mulher-Aranha: 10 atrizes que poderiam interpretar a heroína nos cinemas

Na semana passada foi revelado que Olivia Wilde assinou um contrato com a Sony Pictures para comandar o que parece ser um filme da Mulher-Aranha. Isso quer dizer que não deve demorar muito até termos o nome da atriz que viverá Jessica Drew nas telonas. E enquanto isso não acontece, nos resta especular.

Quais rostos famosos já temos à disposição e com potencial para estrelar essa nova franquia? Decidimos nos concentrar em 10 nomes e você as confere na lista abaixo.

Rosa Salazar

Rosa Salazar pode não ser um rosto muito conhecido em Hollywood, mas a atriz já tem no currículo filmes de ação como Insurgente, Maze Runner e Alita: Anjo de Combate, neste último onde ela atuou como protagonista.

Apesar de seus 35 anos, Salazar engana facilmente, podendo até se passar por uma versão jovem de Jessica Drew. A Sony pode estar procurando uma atriz carismática mas que ainda não tem a atenção do grande público, o que muitas vezes é o ideal para dar início a uma franquia.

Daisy Ridley

A estrela da última trilogia de Star Wars, Daisy Ridley, é uma ótima opção para dar vida a Jessica Drew nos cinemas. A atriz de 28 anos não emplacou muitos projetos desde que ficou mundialmente famosa. Um papel em O Expresso do Oriente em 2017 e um outro como a personagem-título de Ophelia, em 2018, mostra que Ridley é cautelosa quanto a seus interesses na indústria. A maior prova disso é que Ridley já admitiu, em entrevista, que recebe muitos roteiros para ler, o que significa que ela filtra bastante o que lhe interessa.

“Eu só quero estar em coisas boas e trabalhar com pessoas excelentes. E eu quero ser uma atriz que trabalha mas, no momento, me encontro desempregada […]”, disse. Será que um projeto como a protagonista de uma nova franquia da Marvel não seria o trabalho que Ridley procura?

Ao menos sabemos que, quando se trata de fazer uma personagem forte e dona do seu próprio destino, Daisy Ridley consegue tirar de letra.

Samara Weaving

A atriz australiana de 28 anos Samara Weaving tem chamado atenção em Hollywood desde que passou a fazer papéis coadjuvantes em filmes como Monster Trucks e Três Anúncios para um Crime, em 2016 e 2017. Mas foi ao estrelar as comédias de terror A Babá e Casamento Sangrento, que Weaving despontou como alguém para ficar de olho.

Pode ser um rosto como o de Weaving que a Sony está procurando para estrelar sua nova franquia: uma atriz não tão famosa mas que já nutre um certo grupo de admiradores por aí.

Foi Samara Weaving quem também estrelou a recente minissérie de Ryan Murphy para a Netflix, Hollywood.

Lily James

Aos 30 anos, a atriz Lily James já tem no currículo a série dramática Downton Abbey, o live-action de Cinderela da Disney, os filmes de ação Orgulho, Preconceito & Zumbis e Em Ritmo de Fuga, o musical Mamma Mia 2 e a comédia romântica Yesterday.

James tem tudo que uma Jessica Drew dos cinemas precisa ter. É britânica, está na idade que a Sony procura, tem um rosto relativamente conhecido, esbanja carisma e já se mostrou uma atriz versátil.

Lana Condor

Sim, às vezes é legal sair um pouco da caixinha na hora de pensar em um casting de um filme como esse. Lana Condor, uma atriz americana de origem vietnamita, pode ser uma opção para viver Jessica Drew no cinema.

A artista famosa por Para Todos os Garotos que Já Amei, da Netflix, chegou a demonstrar interesse em desempenhar o papel durante uma entrevista. Além disso, Condor já deu vida a uma heroína da Marvel, a Jubileu em X-Men: Apocalipse. Entretanto, seu papel foi tão descartável que seria legal ver a atriz tendo uma segunda chance nesse universo.

Kaitlyn Dever

A jovem Kaitlyn Dever é uma atriz em ascensão. Além de ter feito alguns programas de TV como Justified e Inacreditável, Dever atuou em longas elogiados como O Maravilhoso Agora, Temporário 12, Detroit em Rebelião e Querido Menino. Mas foi em 2019 que Dever estrelou seu longa mais aclamado, a comédia Fora de Série dirigida por Olivia Wilde.

Wilde que, veja bem, muito provavelmente vai comandar o filme da Mulher-Aranha, o que já coloca Dever em uma posição favorável. Apesar de ter 23 anos, sendo meio jovem para o papel, não dá para saber que tipo de abordagem a Sony e Wilde querem para o filme e a personagem, deixando Dever como um nome para ficar de olho.

Tatiana Maslany

Já existe certa campanha entre os fãs para que Tatiana Maslany interprete Jessica Drew nas telonas. A atriz é mais conhecida pelas suas dezenas de personagens na série Orphan Black, programa pelo qual foi indicada ao Emmy inúmeras vezes e pelo qual levou o prêmio de Melhor Atriz de Série Dramática em 2016.

Maslany é canadense, tem 34 anos, é uma das atrizes mais talentosas que surgiram nos últimos anos e possui uma quantidade considerável de fãs. Trazer um nome desse calibre poderia ser um ótimo negócio para a Sony.

Kat Dennings

Kat Dennings não é nenhuma desconhecida dos fãs da Marvel. A atriz interpretou Darcy Lewis nos dois primeiros filmes do Thor e está prevista para retorna ao papel na série do Disney+, WandaVision. Mas dá pra dizer que seu personagem é pequeno o suficiente para que ela possa se comprometer em assumir a imagem da Mulher-Aranha nos cinemas.

Dennings, que também estrelou a sitcom 2 Broke Girls, tem uma aparência que conta a seu favor já que seus traços casam com as ilustrações da Mulher-Aranha nos quadrinhos. Se a Sony estiver interessada em trazer um rosto poderoso para o papel de Jessica Drew, Dennings é uma ótima opção.

Olivia Wilde

Não seria a primeira vez e nem a última que um diretor de um filme também estrela o mesmo, não é? Então o que impediria uma atriz experiente como Olivia Wilde de comandar e protagonizar seu próprio filme da Mulher-Aranha?

A diretora e atriz tem 36 anos, o que significaria que a sua versão de Jessica Drew seria um pouco mais madura do que o habitual, mas não muito, visto que a heroína é retratada nos quadrinhos como uma agente experiente e mãe de uma criança.

Claro, as chances aqui não são grandes, mas não dá para fingir que ela não existe.

Alicia Vikander

Dizem que a ganhadora do Oscar, Alicia Vikander, está no radar para viver a Mulher-Aranha nos cinemas. História essa que não é difícil acreditar quando Vikander reúne dois perfis do interesse de qualquer estúdio: respeito da crítica e indústria e um reconhecimento do grande público, que conhece Vikander de Tomb Raider: A Origem.

Isso se soma ao fato de que as pessoas certamente ficariam animadas em ver Vikander explorar todo o seu potencial de uma estrela de ação, afinal, Tomb Raider dividiu as opiniões.

Vikander é um nome em potencial, uma estrela talentosa e que já parece pronta para vestir o traje de Mulher-Aranha.