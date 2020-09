Mulher perde um dos olhos após ser esfaqueada pelo marido em Parauapebas, no Pará

Uma mulher de 43 anos foi esfaqueada no olho pelo marido em Parauapebas, sudeste do Pará. A Vítima precisou ser internada para realização de cirurgia para a retirada do olho perfurado. Polícia emite sinal de busca do agressor que está foragido.

A vítima deu entrada na Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher e prestou depoimento. No relato, ela contou que que estava na cozinha fazendo o seu momento de oração e também o café da manhã quando o marido chegou bastante irritado e ficou questionando o porquê dela ficou realizando aquele tipo de oração.

Em seguida, a mulher disse ainda ao companheiro para que ele se acalmasse e se sentasse para tomar o café da manhã, foi o momento que ele pegou uma faca e começou a esfaqueá-la. Ela estava de costas. Quando ela virou ele a acerto no olho.

Ainda segundo relatou a vítima, ela já convivia com o marido há pelo menos 8 anos e esta teria sido a primeira violência da parte dele.

A Polícia Civil informou que quem tiver informações que levam ao agressor pode denunciar no número 181. A identidade é preservada.