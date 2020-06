Mulher vitima de feminicídio é morta a golpes de machado; marido é principal suspeito

A vítima estava dormindo quando foi assassinada

Uma mulher, identificada como Martinha Pereira Cezar, foi morta com um golpe de machado, enquanto dormia, na última sexta-feira (05), no setor Maracanã, periferia da cidade de Tucumã, no sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito de praticar o crime é o marido da vítima, Manoel Oliveira da Silva, que teria fugido da cidade em seguida. Ele é considerado foragido desde o dia do crime. O machado utilizado no homicídio foi encontrado em um matagal, próximo da residência do casal.

As investigações continuam em andamento no sentido de localizar e prender o acusado.