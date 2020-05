Multados durante lockdown passaram de 590 em Belém

Durante os 18 dias que duraram o lockdown decretado na capital e municípios do interior do estado, a Guarda Municipal de Belém (GMB) efetuou mais de 500 autuações e registrou outras infrações ocorridas neste período, em que o órgão foi um dos principais envolvidos em barreiras e fiscalizações na cidade.

De acordo com informações oficiais, a participação da Guarda Municipal se deu, especialmente, para impedir que as pessoas descumprissem as medidas previstas no decreto de enfrentamento à proliferação da Covid-19. O lockdown em Belém começou dia 7 e encerrou neste domingo, 24.

Nesse período, a GMB participou diariamente de três barreiras fixas e duas volantes, nas principais avenidas da cidade. “Essas barreiras foram necessárias para que as normas de isolamento social fossem respeitadas pela população”, disse o inspetor de planejamento da GMB, Antônio Carlos Tavares, fazendo referência às barreiras fixas e móveis montadas para controlar o trânsito de veículo e pessoas na cidade.

A guarda contabilizou nas barreiras de trânsito, um total de 9.628 pessoas abordadas em carros, motos e transportes públicos. Dessas abordagens, foram geradas 591 autuações por descumprimento do decreto, ou seja, pessoas que estavam circulando aleatoriamente.

O balanço apontou ainda, que as barreiras instaladas na avenida Júlio César, que corresponde os bairros da Sacramenta e Val de Cães, e a barreira da avenida Almirante Barroso, correspondente ao bairro do Souza, tiveram um maior número de infrações, com 150 e 144 multas, respectivamente.

Os dias com maior número de multas aplicadas pela GMB foram no dia 17, com 64 notificações, e no dia 20, também com 64 multas registradas.

Na avaliação do inspetor Antônio Carlos, as ações foram positivas. “Em análise geral, devido ao lockdown, observamos as ruas mais vazias e conseguimos um índice maior de isolamento social. Entretanto, o isolamento continua abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde”, disse.

Nas barreiras montadas eram feitas triagens entre condutores de veículos particulares e passageiros de coletivos, com inspeções necessárias para que as pessoas não estivessem transitando de forma desnecessária.

“Todas as pessoas que foram abordadas pelos guardas municipais tiveram que comprovar o motivo de estarem nas ruas. Aqueles que não conseguiram comprovar foram advertidos ou autuados”, explicou o Inspetor de planejamentos.

Os dados para este balanço foram obtidos por meio do aplicativo da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará