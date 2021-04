Múmias egípcias desfilaram pelo Cairo a caminho do novo museu

Um grande desfile transportou 22 múmias reais egípcias antigas em cápsulas especiais pela capital Cairo, neste sábado (3), para um novo museu, onde podem ser exibidas em maior esplendor.

O comboio transportou 18 reis e quatro rainhas, principalmente do Novo Reino, do Museu Egípcio na Praça Tahrir, no centro do Cairo, para o Museu Nacional da Civilização Egípcia, em Fostate, por cerca de 5 km.

As autoridades fecharam pistas ao longo do Nilo para a cerimônia, projetada para despertar o interesse pelas ricas coleções de antiguidades do Egito quando o turismo estava quase totalmente paralisado por causa das restrições relacionadas à covid-19.

Quando as múmias reais chegaram ao museu, que foi inaugurado oficialmente hoje, os canhões dispararam uma salva de 21 tiros. O presidente Abdel Fattah al-Sisi ficou parado enquanto as múmias passavam em veículos adornados com temas faraônicos dourados.

Os chefes da agência cultural da Organização das Nações Unidas (ONU), da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), e da Organização Mundial do Turismo também estiveram presentes na cerimônia.

Cada múmia foi colocada em uma cápsula especial cheia de nitrogênio para garantir a proteção, disse o arqueólogo egípcio Zahi Hawass.

Eles foram transportados em veículos projetados para fornecer estabilidade.

Por Nadeen Ebrahim – Cairo (Egito)

Fonte: Agência Brasil