Mumuzinho substitui Claudia Leitte no The Voice Kids

O The Voice Brasil Kids retorna à grade da Rede Globo neste domingo (13) apresentando os melhores momentos da quinta temporada, que foi interrompida no dia 19 de abril por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas, a partir do dia 20 de setembro, quando estreia a fase ao vivo, o reality passará por mudanças.

Claudia Leitte, que compõe a banca de jurados ao lado de Carlinhos Brown e Simone e Simaria, vai passar o bastão para Mumuzinho. Em entrevista ao GShow, a cantora deu as boas-vindas ao colega e deixou um recado para o seu time no programa.

– Neste momento difícil e tão sensível que estamos vivendo no mundo, terei que acompanhar as últimas etapas do The Voice Kids de casa. Vou emprestar minha cadeira com muito amor para o meu amigo Mumuzinho. Mesmo sem estar no palco, meu coração estará presente ali. Torço muito por essas crianças, elas me inspiram.

O The Voice Kids será a segunda experiência de Mumuzinho em um programa de TV. Em 2019, ele comandou a edição de verão do Só Toca Top, ao lado de Ludmilla.

– É uma grande responsabilidade ocupar a cadeira dela nesta reta final da temporada. A figura da Claudia é muito presente na história do The Voice, pelo seu jeito de ser. E é uma responsabilidade muito grande com as crianças, pelo carinho que ela passa para elas. Eu pretendo seguir a linha de como ela começou, o que ela idealizou com essas crianças. Fiquei muito feliz e estou louco para conhecer os Kids e sentir de perto essa emoção.

