Município de Ananindeua completa 76 anos de fundação com show da cantora Joelma

O município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, comemora nesta sexta-feira (3), 76 anos de fundação. Dentro da programação de aniversário shows gratuitos serão realizados em um palco montado na Arterial 18.

A programação iniciou as 8h com missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças, na rodovia BR-316. As 16h é inaugurada uma escola no bairro de Águas Brancas; em seguida uma rua nova será aberta no mesmo bairro. A partir das 21h tem show da cantora Joelma e apresentação da aparelhagem Super Pop Live.

Histórico

O nome Ananindeua é de origem tupi e deve-se à grande quantidade de árvore chamada Anani, que produz a resina de cerol utilizada para lacrar as fendas das embarcações. A cidade é originária de ribeirinhos e começou a ser povoada a partir da antiga Estrada de Ferro de Bragança. Originalmente considerada “cidade dormitório”, apresentou um considerável desenvolvimento nos últimos anos, decorrente da falta de espaço para a construção de novas moradias em Belém.

Teve seu maior crescimento populacional a partir da construção da BR-010 (Belém-Brasília) na década de 1960, na qual as indústrias localizadas em Belém começaram a se estabelecer ao longo desta rodovia.Na década de 1970, inicia a construção do primeiro conjunto habitacional Cidade Nova, programa de habitação de âmbito Federal, sob responsabilidade da Companhia Habitação do Estado do Pará (COHAB), foi uma espécie de ordenamento da periferia. A área foi adquirido aos poucos, pertencia em sua maioria a japoneses e nordestinos, que possuíam hortas e granjas, a COHAB comprou os terrenos e foram inauguradas as Cidades Novas I a IX.

Depois foi inaugurado o conjunto Guajará, em seguida seria inaugurado o conjunto PAAR (Pará, Amazonas, Acre e Rondônia); no entanto, em sua fase final foi invadido por populosos e por um breve período da história do município foi considerado como a maior invasão da América Latina, hoje ele é considerado um conjunto habitacional.