Município de Itaituba terá Plebiscito em novembro

Na manhã da sexta-feira, 28 de agosto, o juiz eleitoral da 34ª Zona Eleitoral do Pará, Jacob Arnaldo de Campos Farache, esteve reunido com representantes de diversas instituições envolvidas na realização do plebiscito que decidirá sobre a criação do município de Moraes de Almeida, a partir do desmembramento de área atualmente pertencente ao município de Itaituba.

Participaram do encontro o promotor Eleitoral da cidade, Alan Johnnes Lima Feitosa; o prefeito de Itaituba, Walmir Climaco de Aguiar; o procurador do município, Diego Neves; o representante da Câmara Municipal de Vereadores, Diego Mota; a representante da OAB Pará, Josiane Borges Noronha e o vereador Luís Fernando Sadeck dos Santos, representando a comunidade de Moraes Almeida.

Antes de iniciar a reunião, o juiz eleitoral esclareceu que a realização do Plebiscito está disciplinada pela Resolução n.º 5.653/2020, do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, bem como o organograma das ações que serão realizadas pelo Juiz Eleitoral.

Durante o evento realizado no salão do Júri da Comarca do Fórum de Itaituba, foi definida a pergunta que será feita à população da cidade no plebiscito. “Você é a favor de divisão do município de Itaituba para a criação do município de Moraes de Almeida?”, e definidos os números 44 para a resposta “Sim” e 73 para a resposta “Não”.

No final foi realizado o sorteio para quem deve começar a propaganda eleitoral; a frente que representa o “Não” irá começar a propaganda política.

A área distrital de Moraes Almeida ocupa um pouco mais de 12 mil quilômetros quadrados, e faz limites com Itaituba, Novo Progresso e Altamira. De acordo com levantamento populacional realizado em 2018, o distrito tem mais de 10 mil habitantes.

A consulta à população sobre o desmembramento do município de Itaituba está prevista para ser realizada no dia 15 de novembro, simultaneamente com o primeiro turno das Eleições Municipais 2020.