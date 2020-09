Municípios têm duas semanas para contestar estimativa populacional do IBGE

Prefeitos têm até 16 de setembro para contestar a estimativa populacional divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número é importante porque é utilizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para calcular o coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A verba é uma das maiores a compor a receita municipal.

Um levantamento da Associação Mato-grossense dos Municípios, por exemplo, mostra que quatro cidades do estado vão ter um aumento no repasse no ano que vem, somando um acréscimo de R$ 145 mil por mês.

A estimativa populacional dos municípios brasileiros foi divulgada pelo IBGE na última quinta-feira (27). De acordo com o órgão, o Brasil teve aumento populacional de 0,77% em um ano, alcançando a marca de 211,8 milhões de habitantes.

Por: Daniel Marques

Fonte: Brasil 61