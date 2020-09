Musculação: objetivo é ganho de massa muscular, não gasto calórico

É importante entender a contribuição de cada tipo de treinamento, seja ele resistido e aeróbico, no processo de emagrecimento

Sempre que ressaltamos a importância da realização de exercícios de fortalecimento muscular durante programas de perda de peso, nos deparamos com certa confusão em relação aos objetivos a serem alcançados:

O treinamento resistido tem por meta principal promover a manutenção/ganho de massa muscular;

O exercício aeróbico tem por objetivo melhorar o condicionamento cardiovascular e contribuir de maneira mais expressiva para o aumento do gasto calórico.



Quando temos claros esses objetivos, temos muito mais chances de sucesso.

Programas de perda de peso, invariavelmente, precisam promover um “desequilíbrio” na balança calórica, fazendo com que o número de calorias que ingerimos seja menor do que o número de calorias que gastamos. Neste aspecto, os exercícios com pesos não são os nossos maiores aliados, mesmo se falarmos no EPOC, assunto já discutido anteriormente em nossa coluna.

Para se ter uma ideia da contribuição calórica de uma série de exercícios resistidos, num estudo já antigo, publicado em 2003 na Journal of Strength and Conditioning Research, pesquisadores avaliaram o gasto calórico de uma série de exercícios resistidos. Os avaliados realizaram uma série de 15 repetições máximas de cada um dos seguintes exercícios, num total de 24 minutos:

Leg press Remada baixa Cadeira extensora Cadeira flexora Chest press (peito) Shoulder press (ombro) Bíceps Tríceps

É muito importante ressaltar que quando se diz 15 repetições máximas, isso significa que o peso utilizado deve ser suficiente para que o indivíduo não consiga realizar uma 16ª repetição.

Tanto para homens, quanto para mulheres, o equivalente metabólico (MET) para a realização dos exercícios foi aproximadamente 4 METS – similar a se caminhar a uma velocidade de 4 Km/h.

O gasto calórico total para os homens foi de 135 calorias (aproximadamente 1 bombom tipo sonho de valsa) e para mulheres, de 81 calorias (pouco mais de 1/2 bombom tipo sonho de valsa). Mesmo se multiplicarmos esse valor por dois (para uma hora de treino), o gasto calórico proporcionado pela atividade continuará sendo muito baixo.

Quando entendemos como se dão as diferentes contribuições dos exercícios, compreendemos porque não podemos substituir um pelo outro e por que ambos, em conjunto, são fundamentais para o sucesso dos programas de perda de peso.

* As informações e opiniões emitidas neste texto são de inteira responsabilidade do autor, não correspondendo, necessariamente, ao ponto de vista do Globoesporte.com / EuAtleta.com.