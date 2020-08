Museu Goeldi abre passeio virtual ao Aquário Jacques Huber

O Aquário Jacques Huber, do Parque Zoobotânico do Museu Goeldi, está de portas abertas por meio de uma visita on-line. Nele você encontra peixes e répteis que povoam os ambientes aquáticos da Amazônia e fazem parte da cultura das comunidades regionais.

Nesta primeira etapa apresentamos o prédio, uma vista panorâmica das exposições ali abrigadas e a linha do tempo desse patrimônio.

A visita é um dos resultados do Trabalho de Conclusão de Curso de Débora Blois, museóloga pela Universidade Federal do Pará, que foi orientada pela professora Drª Carmen Silva (UFPA).

A exposição temporária “Baleia à vista” reúne esqueletos e peças ósseas de cinco das espécies de baleias que ocorrem na Costa Norte do Brasil. O acervo presente na exposição faz parte da Coleção de Mastozoologia do MPEG.





A mostra é uma realização do Museu Goeldi e do Instituto Bicho D’água, com investimentos da concessionária Equatorial Energia Celpa e o apoio doInstituto Peabiru, que coordena o ProGoeldi

O aquário do Museu Goeldi foi inaugurado em 1911 pelo naturalista suíço Jacques Huber (1867-1914), então diretor da instituição. Huber concebeu o projeto arquitetônico do espaço, em parceria com o desenhista Ernst Lohse (1873-1930). É o mais antigo aquário público do Brasil e uma das principais atrações do Parque Zoobotânico do Museu Goeldi. Ao longo dos seus 111 anos, o prédio do aquário passou por modificações, reformas e adaptações.