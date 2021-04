Música e gratidão marcam a Páscoa no Hospital de Campanha de Belém

Nos corredores do Hospital de Campanha de Belém, músicas de evangelização levaram forças e renovaram as esperanças de pacientes em tratamento contra a Covid-19. As canções cantadas ao vivo pelo grupo Primícias marcaram positivamente o domingo (4) de Páscoa, data em que 31 pacientes também receberam alta.

Érica Silva é analista de sistema e faz parte do Coral. Para a cantora, usar a voz para levar energias positivas aos enfermos foi um momento gratificante. “Eu me emocionei de estar aqui. Falar da minha fé é algo muito forte, e poder cantar sobre esperança para essa plateia me deixou muita grata por tudo”, descreveu a cantora.

Márcia Cristina Santos foi uma das 31 pessoas que receberam alta médica neste domingo. A operária abraçou o marido e tocou com força o “Sino da Vitória”, anunciando que vai para casa. Ao receber aplausos da equipe do Hospital, ela se emocionou ao dizer que agora vai poder abraçar o filho autista. “Eu estava com medo de morrer. Agora estou com o coração ansioso porque quero ir pra casa ver meu filho. Eu agradeço a todos que me ajudaram a estar aqui hoje”, agradeceu Márcia.

Desde que o Hospital de Campanha de Belém foi instalado pelo Governo do Pará, em abril de 2020, 3.602 pacientes receberam alta após tratamento médico. A unidade referência no atendimento de vítimas do novo coronavírus atende no momento 347 pessoas.

O engenheiro civil Marco Aurélio da Silva Teixeira também recebeu alta neste domingo e considerou a superação da covid-19 um “milagre”. “É o segundo milagre na minha vida. O primeiro foi ter a minha filha, o segundo está sendo superar essa doença. Agora eu vou pra minha casa bem de saúde”, disse emocionado

MURAL DA GRATIDÃO

Ainda neste domingo de Páscoa, cartazes foram fixados no “Mural da Gratidão” em agradecimento ao carinho prestado pela equipe de profissionais do Hospital. O grande painel foi instalado no espaço onde os familiares encontram os pacientes que receberam alta.

Nos cartazes que compõe o painel, as palavras mais utilizadas para descrever as emoções são “gratidão”, “obrigado”, “fé”, “Deus” e “família”. As mensagens agradecem e também renovam os trabalhadores.

“A gente se sente muito motivada quando vê mensagens como essa. É um sentimento muito bom. As nossas forças são renovadas e vemos que os pacientes também se sentem mais esperançosos com esse apoio”, afirmou a assistente social do Hospital de Campanha, Kelly Martins da Costa de Oliveira.

Por Ronan Frias (COHAB)

Foto: Bruno Cecim

Fonte: Agência Pará