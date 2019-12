Na contramão: Moacyr Franco deixa SBT e vai para Globo

Na contramão dos colegas, Moacyr Franco deixou o SBT, onde era júri do quadro musical Shadow Brasil, do Programa Raul Gil, para trabalhar na Rede Globo. Na emissora carioca, ele participará da nova temporada da série Segunda Chamada.

– O [Programa] Raul eu parei, daqui até junho é só seriado – explicou ao portal NaTelinha.

A escalação de Moacyr para a Globo já estava acertada há algum tempo, pois há meses ele já deixava o cabelo crescer para pode interpretar o personagem em Segunda Chamada.

O artista integrava o corpo do júri do Shadow Brasil desde o início do ano. Moacyr trabalhava ao lado de Luana Monalisa, Evandro Santo, Flavia Pavanelli e Caio Mesquita. Na atração, os participantes tinham um minuto para impressionar os jurados utilizando apenas a sombra da silhueta no palco.

Moacyr Franco não tinha contrato fixo com o SBT, o que tornou sua saída mais fácil. Além disso, a emissora de Silvio Santos ainda não decidiu se o quadro terá continuação no próximo, o que pode ter influenciado ainda mais a decisão do artista.