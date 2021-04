Na Semana Santa, preço do pescado está mais caro em Belém

O pescado e outros alimentos alternativos para a Semana Santa estão mais caros este ano, com reajustes acima da inflação. Em comparação a março de 2020, por exemplo, o aumento no preço varia de 2,03% (filé de salmão) a 118,11% (dourada inteira). Os valores foram levantados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em supermercados e mercados municipais da capital paraense.

Somente nos dois primeiros meses deste ano (janeiro e fevereito), dos 30 tipos de pescados comercializados nos mercados municipais, apenas um teve queda de preço, na comparação com dezembro: a Pirapema, que custava, em média, R$ 7,67 em dezembro de 2020 e passou para R$ 7,50, em fevereiro deste ano. O restante ficou mais caro, com destaque para a dourada (aumento de 30,44%, ficando com valor médio de R$ 23,27, em fevereiro); gurijuba (que estava custando, em média, R$ 21,84, com reajuste de 26,17%); piramutaba (aumento de 24,10%, ficando com preço médio de R$ 13,85); filhote (22,37% de reajuste, sendo encontrado por R$ 28,88) e pescada amarela (vendida, em média, a R$ 26,44 – variação de 22,07%), Já nos supermercados, a única queda de preço verificada, nos dois primeiros meses deste ano, foi do filé de salmão, que ficou 2,84% mais barato, sendo comercializado ao preço médio de R$ 96,80 o quilo. Por outro lado, a pescada gó (inteira) ficou 26,64% mais cara, fechando com valor médio de R$ 13,31. Em seguida, com os maiores reajustes, aparecem a gurijuba inteira (25,85% mais cara, ficando com o valor médio de R$ 27,51 o quilo) e o tambaqui inteiro (vendido a R$ 17,59, aumento de 23,09%). Segundo o Dieese, nesse período analisado, da inflação calculada ficou em 1,09% (INPC/IBGE).

Em outro levantamento, a entidade também pesquisou o preço de alguns produtos consumidos durante a Semana Santa, neste mês de março, em comparação ao mesmo período de 2020, em supermercados da grande Belém. No período de um ano, o maior aumento foi da dourada (inteira), que custava R$ 12,70 o quilo, no ano passado, e agora está R$ 27,70, aumento de quase 120%. A gurijuba (inteira), que era comercializada a R$ 15,55 o quilo, em 2020, está custando, em média, R$ 26,28 este mês – quase 70% mais caro.

FEIRA DO PESCADO

Termina nesta sexta-feira (2) a Feira do Pescado 2021, que começou na última segunda-feira (29), em seis pontos de vendas. Nela, é possível encontrar filé de pescada gó sendo comercializando a R$ 19 o kg ou o filé de dourada pequeno a R$ 18, além da pescada amarela por R$ 30. Além de peixe e camarão, a feira também oferece produtos como lula, bolinho de bacalhau empanado e pata de caranguejo.

Proprietária de uma das empresas participantes da feira, Sandrali Neves conta que as vendas este ano estão no mesmo patamar do ano passado, mas o atendimento delivery tem sido o mais procurado pelos clientes. “Foi uma nova forma que a gente conseguiu de atender todo mundo e se reinventar. O delivery tem uma grande demanda. Ontem não tinha quase ninguém na loja. Na loja física teve uma queda, enquanto pelo delivery aumento”, relata.

Segundo ela, os produtos mais procurados são os filés de pescada, dourada, filhote e bacalhau. “Eles ficaram (com preço) um pouco elevado, até porque há falta também do pescado. A dourada grande nós conseguimos pouco, mas já acabou”, revela.

A Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) ressalta que a disponibilidade de produtos pode variar de acordo com o ponto de comercialização. Além do pagamento em espécie, serão aceitos cartão de crédito ou débito e PIX e a entrega dos produtos será feita para domicílio situado na Região Metropolitana de Belém.

Veja a tabela de preço de alguns produtos comercializados na feira do pescado

Filé de Dourada pequeno: R$18 (kg)

Filé de dourada grande; R$ 22

Filé de Pescada amarela: R$30 (kg)

Filé de Pescada branca pequeno: R$ 22 (kg)

Filé de Bacalhau Dessalgado: R$ 55 (kg)

Filé de Filhote grande: R$ 45 (kg)

Filé de filhote médio: R$ 30 (kg)

Camarão rosa médio: R$ 62,90 (kg)

Camarão Rosa G: R$ 70 (kg)

Filé de Salmão: R$ 59,90 (kg)

Filé de pirarucu: R$ R$ 50 (kg)

Massa de caranguejo: R$ 45 (kg)

Mexilhão: R$ 26 (kg)

FONTE: SEDAP.